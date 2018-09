Vajon a kenyér hűtése a legjobb módja annak, hogy tovább friss maradjon?

Egy dolgot mindenképp le kell szögeznünk már a legelején: nincs két egyforma kenyér. Van, amelyik kovásszal készül, van, amelyik élesztővel, az egyik fehérlisztből, a másik teljes kiőrlésűből, némelyik több zsírt tartalmaz, némelyik kevesebbet. Épp ezért mindegyik másképp fog viselkedni szobahőmérsékleten, hűtve, papírzacskóban vagy akár vászonban.

Az erdélyi és barna vagy sokmagvas kenyerek például sokáig frissek maradnak szobahőmérsékleten is, azonban a ropogós gyors kelesztésűek maximum hűtve! Nem mindegy tehát, hogy milyen kenyeret választasz és az sem, hogy hogyan tárolod őket. De ha előre tervezel, megkönnyítheted a saját dolgodat és jóval kevesebb étel kerülhet majd a kukába. Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket mielőtt betennéd a kosaradba az adott pékárut:

Egyedül leszel otthon az adott napokban/héten?

Minden reggel és este otthon vacsorázol majd? Hideget vagy meleget ennél majd többször?

A kenyeret „frissen” fogyasztanád majd el, esetleg pirítósként vagy melegszendvicsként?

Ha megválaszolod ezeket magadnak, képbe kerülsz, hogy egyáltalán milyen típusú kenyeret érdemes megvásárolnod és persze milyen mennyiségben arra a hétre.

Hűtsd vagy ne hűtsd a kenyeret?

Amennyiben a napokban többször is kenyeret ennél reggelire vagy vacsorára (de nem vennél minden nap frissen) én az erdélyi vagy jó minőségű barna kenyereket javasolnám neked, amelyek kevésbé száradnak ki, nem penészednek és még napokkal később is tökéletesen szeletelhetők és persze fogyaszthatók maradnak akár egy konyharuhába csavarva is. Egy kevésbé jó minőségű szeletelt fehér kenyértől ne várj sokat, ezek hamar tönkremennek, még akkor is, ha a hűtőszekrényben tárolod őket. Sőt! Igazából ezzel a trükkel – még ha sokan nem is tudják – sokkal többet ártanak a pékáruknak, mint gondolnák.

” A hűtőszekrény a kenyér legnagyobb ellensége!

Több tanulmány is kimutatta, hogy a kenyér a hűtőszekrénybe téve szinte teljesen elveszti a nedvességtartalmát és háromszor gyorsabban kiszárad, mint szobahőmérsékleten. Ebben a retrogradiációs folyamatban a keményítőmolekulák kikristályosodnak ennek köszönhetően pedig elképesztően hamar kiszárad a kenyér.

De akkor mégis mit tehetsz, hogy napokig megőrizd a kenyér frissességét, amennyire csak lehetséges? tippek a galériában: